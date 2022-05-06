Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek - Son Dakika
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Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek

06.05.2022 00:01

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu. Alman ekibi Frankfurt ile İskoç ekibi Rangers, 18 Mayıs tarihinde İspanya'da final mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

FRANKFURT TEK GOLLE GEÇTİ

İlk maçta deplasmanda İngiltere temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup eden Almanya takımı Eintracht Frankfurt, ikinci maçta da kendi sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

RANGERS 3 ATTI

İlk maçta Almanya ekibi RB Leipzig'e deplasmanda 1-0 mağlup olan İskoçya temsilcisi Rangers ise rakibini rövanş maçında kendi sahasında 3-1'lik skorla yenerek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.

FİNAL 18 MAYIS'TA İSPANYA'DA

Eintracht Frankfurt ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek - Son Dakika
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