Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakiplerinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: Sevilla - Dinamo ZagrebAtalanta - OlympiakosLeipzig - Real Sociedad Barcelona - NapoliZenit - Real Betis Borussia Dortmund - RangersSheriff - Braga
Porto - Lazio
Kaynak: DHA
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