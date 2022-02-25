Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik - Son Dakika
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Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik

25.02.2022 14:54
Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Barcelona eşleşmesinden memnun olmadı. İspanyol hoca bu kura için "En kötüsünü çektik" dedi. Torrent, uzun yıllar Barcelona'da çalıştığı için Katalan devini iyi tanıdığını da vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çektiği yorumları yapıldı. Domenec Torrent de bu görüşü onayladı. GS TV'ye konuşan İspanyol hoca, "En kötüsünü çektik" dedi.

İşte Torrent'in Barcelona eşleşmesine yorumu:

"BİZİM İÇİN ÖZEL OLACAK"

"Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.

"EN KÖTÜSÜYDÜ"

Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü açıkçası. Son dönemde çok gelişim gösterdiler. Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz.

"TAKIM ÇOK GÜÇLENDİ"

Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler."

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik - Son Dakika


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