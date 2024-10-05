Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki hafta sonrasında takımların kupayı kazanma ihtimallerine göre sıralama yapıldı. Football Meets Data tarafından yapılan sıralamada, şampiyonluk ihtimali en yüksek Türk takımı belirlendi. İlk on takım arasında Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere iki Türk takımı yer aldı.

05.10.2024 14:21  Güncelleme: 14:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta sonrası takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı. Listenin ilk 10 basamağında 2 Türk kulübü yer aldı.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.

İşte takımların kupayı kazanma ihtimalleri;

Avrupa Ligi\'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yasin dumlupınar:
    kazanma ihtimali en yuksek takimlarla fb mac yapiyor nasil fikstur cektiyse. 6 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sapını alırlar ancak 3 2 Yanıtla
  • Adnan YILDIZ:
    Mahalle takımından 2 gol yiyen GS mı 4 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Ya türk takımları valla BALON 1 0 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    allah allah büyük takımın büyük taraftarı gelenden geçenden tokat yiyen ferhat eserin tuttuğu takım yok listede demekki büyük olarak görmiyalar demekki ferhoş işmeden ol serhoş çek evlat çeeeek 6taşı 8taşı ilk ona bile almamışlar sahi büyük takımın büyük taraftarı avrupada siz kaçıncı sıradaydınız? ilk 35'te yoktunuzda baktığmda büyük takımsınya gerçi ilk 35'ten sonrasınada bakmadım orada büyük takım yoktur diye, ama gönül isterdiki ilk 10 sırada galatasaray beşiktaş trabzon ezim ezim ezikbahçe olsun ister ama malesef türk takımları güçsüz yönetenler birbirlerini yemekten birbirlerine söz atmaktan iftira atmaktan yok şike yok fetö başarısız olunca hemen böyle yakıştırıyorlar ne zaman bu biter başarılı olanlar alkışlanır o zaman avrupadada başarı gelir el ele kol kola yürümesini öğrenmeliler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu - Son Dakika
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