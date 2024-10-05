Avrupa Ligi\'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu

güngör SAĞ:

allah allah büyük takımın büyük taraftarı gelenden geçenden tokat yiyen ferhat eserin tuttuğu takım yok listede demekki büyük olarak görmiyalar demekki ferhoş işmeden ol serhoş çek evlat çeeeek 6taşı 8taşı ilk ona bile almamışlar sahi büyük takımın büyük taraftarı avrupada siz kaçıncı sıradaydınız? ilk 35'te yoktunuzda baktığmda büyük takımsınya gerçi ilk 35'ten sonrasınada bakmadım orada büyük takım yoktur diye, ama gönül isterdiki ilk 10 sırada galatasaray beşiktaş trabzon ezim ezim ezikbahçe olsun ister ama malesef türk takımları güçsüz yönetenler birbirlerini yemekten birbirlerine söz atmaktan iftira atmaktan yok şike yok fetö başarısız olunca hemen böyle yakıştırıyorlar ne zaman bu biter başarılı olanlar alkışlanır o zaman avrupadada başarı gelir el ele kol kola yürümesini öğrenmeliler