Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank! - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!

22.05.2022 21:23
Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!

İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci şampiyonluğuna ulaştı -VakıfBank sezonu 5 kupa ile tamamladıGökhan HEBEPCİ / LJUBLJANA(Slovenya), - SALON: StoziceHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BULGARİSTAN), Jan Krticka (ÇEKYA)IMOCO VOLLEY: Egonu, Sylla, de...

-İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci şampiyonluğuna ulaştı

-VakıfBank sezonu 5 kupa ile tamamladı

Gökhan HEBEPCİ/ LJUBLJANA(Slovenya), - SALON: StoziceHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BULGARİSTAN), Jan Krticka (ÇEKYA)IMOCO VOLLEY: Egonu, Sylla, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuchkova, Courtney, VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay, SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 21-25SÜRE: 123 dakika (30', 29', 30', 34)Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Böylece VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.SEZONU 5 KUPAYLA TAMAMLADIÖte yandan bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.ULUSLARARASI ALANDA EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIMVakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla " Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda yer almayı sürdürdü. Mücadeleye 3-0'lık seriyle başlayan VakıfBank, İtalyan ekibinden Paola Egonu'nun sayılarıyla geriye düşse de, Haak ve Zehra'nın etkili oyunuyla ilk seti 25-22'lik skorla aldı.İkinci sete de üstün başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu sayılarla rakibini geride tutarak seti 25-21 üstün tamamlayarak 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi, Egonu ile bulduğu kritik sayılarla üçüncü seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.Dördüncü sete hızlı başlayan Imoco Volley, 9-5'lik üstünlük sağladı. Toparlanan VakıfBank skoru 11-11'e taşıdı. Başa baş geçen setin sonlarına doğru üstün oyununu rakibine kabul ettiren temsilcimiz, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!
Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!
Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!
Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank!
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Avrupa'nın en büyüğü VakıfBank! - Son Dakika


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