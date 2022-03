Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi açıldı - Son Dakika

Sinan Dursunoğlu: Hedefimiz dünyada sayılı espor kulüplerinden biri olabilmek

Cesur Sünnetçioğlu: En iyi takım konumuna geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz

Espor oyuncusu Isopowerr: Hedefim dünya şampiyonluğu Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,- Espor arenasında Türkiye 'yi farklı klasmanlarda başarılı şekilde temsil eden Futbolist, Türkiye'deki oyun dünyasının gelecek başarıları için büyük bir projeye imza attı. Bünyesinde 10 branştan 58 profesyonel oyuncu bulunduran ekip, Avrupa'nın en büyük oyun evi projesi olan Futhouse'un açılışını gerçekleştirdi. Uluslararası arenada dünya şampiyonluklarını hedefleyen, Red Bull'un da desteklediği Futbolist, esporun ve Türk esporcuların gelişimi için önemli bir adım attı. Dün faaliyete geçen tesiste beş takım aynı anda kampa girip, şampiyonalara hazırlanabilecek. Asya ve Amerika'daki oyun evleri örnek alınarak dizayn edilen oyun evi, toplamda 1230 metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük oyun evi oldu. İçinde yedi ayrı yatak odası ve bir ortak alanda toplamda 23 kişinin konaklayabileceği imkanlara sahip olan tesiste, beş farklı takım aynı anda kamp yapabiliyorken, rakip takımlar da turnuva süreçlerinde burada konaklayabilecek. Hayalini kurdukları bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Futbolist kurucularından Sinan Dursunoğlu, "Bugün bizim için güzel bir gün. Bence Türk esporu için de güzel bir gün. Bizim uzun zamandır, ortaklarımızla beraber, aile olarak uğraştığımız bir projeydi. Çok mutluyuz. Harika bir alan yapmaya çalıştık. Bununla birlikte Türkiye'deki esporun biraz daha değişime uğrayacağına inanıyoruz. İnşallah burayla beraber başarılarımız daha da artar ve nice şampiyonlukları ülkemize getiririz. Cesur şu an Espor Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi. O yüzden o tarafta da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim kısa ve orta vadeli hedeflerimiz, hem kendi bölgemizde hem de dünyada sayılı espor kulüplerinden biri olabilmek. Kendimizi konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Biz kendimizi 5 sene içinde global bir takım olarak görüyoruz. Yabancı ya da yerli diye ayrım yapmıyoruz. Ancak hem pandemi hem de biraz daha ekonomiyle alakalı olarak olabildiği kadar Türk oyunculara dönmüş durumdayız. Daha önce dünyanın birçok yerinden oyuncularımız oldu. Şu anda daha çok Türk odaklı bir oyuncu havuzumuz var. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Önce o yetenekleri çıkartıp, sonrasında onları profesyonel esporcu yapabilmek en büyük gayelerimizden bir tanesi. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Kapıdan içeri giren herkese onu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Bizim kurulduğumuzdan beri en büyük hedefimiz, Türkiye'den bir espor kulübünün gidip dünyayı kasıp, kavurması. Amacımız sadece Türkiye'de şampiyon olmak değil" ifadelerini kullandı. CESUR SÜNNETÇİOĞLU: EN İYİ TAKIM KONUMUNA GEÇMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZKendilerine dünyanın büyük kulüplerini örnek aldıklarını, şimdi de en iyi kulüp olmak için çalıştıklarını ifade eden Cesur Sünnetçioğlu, "TESFED'in şu andaki konumuyla kulüplerin birebir ilişkisini doğru konumlamak gerekiyor. Federasyon bir şekilde kulüplerin elinden tutup, onlara başarı sağlayamaz. Ancak onların dertleri neyse dinlemek için biz çalışmalara şimdiden başladık. Senelerdir çalışan bir ekip var. Gündeme çok gelmese de hem esporculara hem de kulüplere destek olmaya çalıştılar. Bundan sonrası için de esporda kadın, kulüpler ve tüm sporcularla ilgili çalışmalar hızlanarak devam edecek. Ben de elimden geleni yapacağım. Şu anda ülkemiz çok çekici. Bizim en büyük çalışmalarımızdan birisi bu olacak. Her yerden insanlar gelebiliyor. İstanbul muhteşem bir şehir. İstanbul'un dışında bir sürü büyük şehrimiz var. Onların da kalkınması için çok güzel organizasyonlar yapılabilir. Altyapımız mevcut, 33 milyon genç var. Tek ihtiyacımız olan artık oyun şirketlerinin Türkiye'de turnuva yapması. İnşallah bunu da başaracağız. Çalışmalarımız var. Biz de Türkiye'de bir final olsun, burada şampiyon olalım çok isteriz. Bugüne kadar 22 farklı şehre gitmişiz. Dünyada buna yaklaşabilen espor kulübü sayısı çok az. Biz burada hayal kurarken, dışardaki en büyük takımları örnek aldık. Şimdi biz en iyi takım konumuna geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Farklı oyunlarda dünya şampiyonluğu, dünya üçüncülüğümüz var. Avrupa'da güzel dereceler elde ettik. Bu bizim için yetmiyor. Bu başarıların tekrarlanması ve üstüne çıkılması gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. ESPOR OYUNCUSU ISOPOWERR: HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvaya böyle bir oyun evinde hazırlanmanın kendilerine avantaj sağlayacağını dile getiren Redbull sporcusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr), "Biz antrenmanlarımızı evimizde, turnuvalara bir hafta kala yapıyorduk. Şimdi buranın avantajları çok fazla. Buraya bir ay önceden gelip, turnuvaya hazırlanabiliyoruz. Evin imkanları çok fazla. Yeni açıldı. Ben de turnuva öncesinde buraya gelip, hazırlıklarıma burada devam edeceğim. Profesyonel anlamda etkisi olacağını düşünüyorum. Motive de edecektir. Etkisini önümüzdeki turnuvada göreceğiz. Turnuvalarda yer aldıkça alışıyorsunuz. İlk turnuvam kötü geçmişti. O stresi kaldıramamıştım. Turnuvalara katıldıkça tecrübelendim. Daha rahat oynamaya başladım. En büyük hedefim dünya şampiyonluğu. Dünya 3'üncüsü olmuştum. En çok orada yaklaşmıştık. Bir maçla belki şampiyon olacaktır. Şu anda en büyük hedefim bu" şeklinde konuştu.