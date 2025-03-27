Futbolun ruhunu en iyi yansıtan unsurlardan biri de tribün atmosferi. Taraftarların coşkusu ve desteği, takımların sahadaki performansını doğrudan etkileyebiliyor. GiveMeSport, Avrupa'nın en iyi atmosferine sahip 10 stadyumunu sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 stat yer aldı.
İşte o liste;
1- Signal Iduna Park: Borussia Dortmund
2- Celtic Park: Celtic
3- Anfield: Liverpool
4- San Siro/ Giuseppe Meazza: Milan/ Inter
5- Ibrox: Rangers
6- RAMS PARK: GALATASARAY
7- Stadio Olimpico: Roma/ Lazio
8- Camp Nou: Barcelona
9- TÜPRAŞ STADYUMU: BEŞİKTAŞ
10- Old Trafford: Manchester United
Son Dakika › Spor › Avrupa'nın en iyi atmosferine sahip statları belli oldu! Listede Türkiye'den de 2 stadyum var - Son Dakika
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