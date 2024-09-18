Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede tek Türk takımı yer aldı.
IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Avrupa'nın en iyi takımları güncellendi! Tek Türk takımı ilk 20'de - Son Dakika
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