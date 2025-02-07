Avrupa\'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

Spor

Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

TAKIMLARI PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Footmercato'nun haberine göre top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı.

Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda toplam 20 maça çıkıp 935 dakika süre alan Gessime Yassine 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Gessime Yassine'in USL Dunkerque ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.