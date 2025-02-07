Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı - Son Dakika
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Spor

Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

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Kış transfer döneminde 4 takviye yapan Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok takımının radarında olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine'i takibe aldı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen Yassine, üstün tekniği ve top sürme yeteneği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

07.02.2025 14:54
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Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

TAKIMLARI PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Footmercato'nun haberine göre top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında. Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı.

Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda toplam 20 maça çıkıp 935 dakika süre alan Gessime Yassine 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Gessime Yassine'in USL Dunkerque ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa\'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı

Club Brugge, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'nın peşinde koştuğu yıldızı Fenerbahçe radara aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    fenerbahçenin radarına girmişse kesin Beşiktaş alır çünkü fenerbahçe yaşlı transferleri yapıyor biz ise genç gelecek vaad eden isimler alıyoruz artık fenere böyle genç yetenekler uyuşmuyor 23 14 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt hayallerle yaşıyon siz gidin gtnüze don alın önce 13 8 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt biz büyük kulübüz, gençleri gelişmesini beklemeyiz yıldız oynatırız. Gelecek vaad eden gençleri alır kiralarız. 8taş basamak kulübü tanınmamış küçük topçu alması normal çünkü küçüksünüz ahahhaha 11 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık 1 sene içinde Beşiktaşla fenerbahçenin futbolcu yaş ortalamasına bak nedemek istediğimi anlayacaksın tabi sende o beyin varsa biraz futbol matematiğin ortaya çıkar 7 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    Ferhat aşağılık hissiyle yaşıyor takımına göre normal. İlgilenmeyin cevap vermeyin kendi kendine bırakın şunu 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda saksafonbaşıOlduğunu heryerde belli etme gvşek 1 12 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt biz tecrübeli yıldız alıyoruz. seni de tecrübeli oe olarak kapıya bağlicaz. 4 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok yıldız kuyruklu hemde 3 3 Yanıtla
  • 6490203:
    iyi radara alır FBI 0 2 Yanıtla
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