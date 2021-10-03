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Avrupa şampiyonu Köse, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Son Dakika

Avrupa şampiyonu Köse, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

03.10.2021 14:10
Avrupa şampiyonu Köse, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde eden 47 yaşındaki Hataylı sporcu Sabit Köse, Çin'de yapılacak olan Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor.

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda birincilik elde eden 47 yaşındaki Hataylı sporcu Sabit Köse, Çin'de yapılacak olan Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor.

Yaklaşık 28 yıl önce inşaatta çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu kaybeden Köse, engeline inat, azminden ve umudundan vazgeçmeyerek yapmaya başladığı tekvando sporunda bugüne kadar katıldığı çok sayıda müsabakada elde ettiği başarılarla göz doldurdu.

Köse, 2011 yılında Rusya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2018 yılında Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 2019 yılında Antalya'da katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük ve en son geçen ay içerisinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda da birincilik elde etti.

Başarılı sporcu Köse, AA muhabirine azim ve istek olduktan sonra bedensel engelin başarıya hiç bir zaman engel olamayacağına inandığını söyledi.

Kollarını kaybetmesine rağmen branşında hayallerine ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden Köse, "Ben 20 yaşında kollarımı kaybettim. Bir odaya kapanıp çıkmaya bilirdim. Ama ben bu hayata nasıl adapte olabilirim onun uğraşını verdim. Allah'a şükür bu duruma geldim. Daha iyi yerlere geleceğim inşallah." dedi.

Köse, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Çin'de 5 ay sonra yapılması planlanan Para Tekvando Dünya Şampiyonası'na katılacağını aktaran Köse, şöyle devam etti:

" İstanbul'da katıldığım Avrupa Para Tekvando Şampiyonası finalinde Rus rakibimi yenerek şampiyon oldum. Ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Ben buradan engellilere seslenmek istiyorum. Mutlaka bir spor branşıyla uğraşın. Bugün belki tekvando olmayabilir, tekerlekli sandalyede basketbol, masa tenisi, okçuluk, yüzme olabilir. Mutlaka size uyacak bir branş bulabilirsiniz. Hem sağlık hem psikolojik hem de maddi ve manevi olarak size getirisi çok olur. Hayata küsüp eve kapanacağınıza böyle bir yola başvurmanızı tavsiye ediyorum.

Benim hedefim artık dünya şampiyonluğu 5 ay sonra Çin'de düzenlenecek olan dünya şampiyonluğunda en iyi derece elde etmek için çalışmalarıma devam edeceğim. Umuyorum ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Ara vermeden çalışmalara başladım. Her gün iki antrenmanla daha sıkı çalışarak önümüzdeki dünya şampiyonasında iyi bir derece elde etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım."

Antrenör Hasan Erişik ise Sabit Köse'nin Çin'de en iyi dereceyi elde edebilmesi için hazırlıklarının son hız devam ettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Köse, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Son Dakika Spor


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