Fenerbahçe'den tarihi dominasyon! Rekoru egale ettiler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık skorla döndü. Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, sezona en iyi başlangıcı yapma rekorunu egale etti.

EN SON 2009-10'DA BAŞARMIŞLARDI

Fenerbahçe tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçı da kazanarak başarılması güç bir seri yakaladı. Sarı-lacivertliler ligde ise en son 2009-10 sezonunda oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe puanını 24'e çıkararak milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın 22 puanı bulunuyor.