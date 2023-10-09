Fenerbahçe'den tarihi dominasyon! Rekoru egale ettiler - Son Dakika

Fenerbahçe'den tarihi dominasyon! Rekoru egale ettiler

Son Güncelleme: 09.10.2023 09:17

Kasımpaşa engelini 2 golle geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini alarak kendi rekorunu egale etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık skorla döndü. Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, sezona en iyi başlangıcı yapma rekorunu egale etti.

EN SON 2009-10'DA BAŞARMIŞLARDI

Fenerbahçe tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçı da kazanarak başarılması güç bir seri yakaladı. Sarı-lacivertliler ligde ise en son 2009-10 sezonunda oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe puanını 24'e çıkararak milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın 22 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den tarihi dominasyon! Rekoru egale ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den tarihi dominasyon! Rekoru egale ettiler - Son Dakika
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