Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı - Son Dakika

Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı

Son Güncelleme: 07.10.2023 14:16

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United'ı devirerek UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılıları, RAMS Başakşehir takip ediyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

GALATASARAY, TÜRK TAKIMLARI İÇİNDE ZİRVEDE

Son 5 yılın baz alındığı listede Galatasaray, şu ana kadar 30.500 puan topladı. RAMS Başakşehir ise 29.000 puanda kaldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN GENEL SIRALAMADAKİ YERİ

Genel listeye bakıldığında sarı-kırmızılılar, 52. sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla puan toplayan kulübü oldu. Fenerbahçe, 26.000 puanla 60., Beşiktaş ise 10.000 puanla 138. sırada yer alıyor.

Avrupa zaferleri listeyi değiştirdi! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı
Avrupa zaferleri listeyi değiştirdi! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Şiddet olayından sonra gözden kaybolan Ozan Güven, sessizliğini bozdu
14:17 AK Parti'nin MKYK listesinde 49 isim çizik yedi
14:16 Mourinho da paranın kokusunu aldı! Suudi Arabistan Ligi için dedikleri Avrupa'yı ayaklandırdı
13:45 Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı
13:17 AK Parti'de yeni MKYK! İşte isim isim sıralı tam liste
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
12:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas gerilimi için ilk yorum: Tüm tarafları itidale davet ediyoruz
12:33 Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Kabine'nin ardından emekli memurlarımıza yeni müjdemizi açıklayacağız
12:19 Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Sıralamadaki yeri herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 15:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement