Liste değişti! İşte UEFA sıralamasında en yüksek puana sahip Türk takımı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, tarihi galibiyetin ardından UEFA'nın kulüp sıralamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

GALATASARAY, TÜRK TAKIMLARI İÇİNDE ZİRVEDE

Son 5 yılın baz alındığı listede Galatasaray, şu ana kadar 30.500 puan topladı. RAMS Başakşehir ise 29.000 puanda kaldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN GENEL SIRALAMADAKİ YERİ

Genel listeye bakıldığında sarı-kırmızılılar, 52. sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla puan toplayan kulübü oldu. Fenerbahçe, 26.000 puanla 60., Beşiktaş ise 10.000 puanla 138. sırada yer alıyor.