Avrupa\'da tarih yazan Arda Turan\'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup ederek yarı final kapısını araladı. Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise maç sonrası yapılan açıklamalar oldu.
Zorlu mücadelede rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen Shakhtar Donetsk, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi, Avrupa’da dikkat çekmeye devam ediyor.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Arda Turan, temkinli mesajlar verdi. Başarılı teknik adam, “Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir rahatlama olursa darmadağın oluruz. Mütevazı kalmalıyız” ifadelerini kullandı.
Turan’ın özellikle “Bizi öldürecek şey kibirdir” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, futbolseverler bu ifadeyi sıkça paylaştı. Arda Turan’ın performansı da büyük beğeni topladı.
