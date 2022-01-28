Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Nadal ile Medvedev karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, finale çıktı.

Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Medvedev, 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 7-6, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup eden Medvedev, turnuvada üst üste ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez final biletini aldı.

Geçen yıl da yarı finalde elediği rakibinin dört kez servisini kıran 25 yaşındaki Medvedev, finalde İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

30 Ocak Pazar günü oynanacak final maçını Nadal kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.

Medvedev'in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Nadal ile Medvedev, bugüne kadar tamamı sert zeminde olmak üzere dört kez karşı karşıya geldi. İspanyol sporcu, bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Nadal, Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek elde etmişti.

Medvedev'den hakeme sert tepki

Karşılaşmanın ikinci setinde Rus tenisçi Medvedev, hakem Jaume Campistol'a ağır tepki gösterdi.

Tsitsipas'ın tribündeki babası ve antrenörü Apostolos Tsitsipas'tan taktik aldığını savunan Medvedev, hakeme karşı, "Babası her puandan sonra konuşabilir mi? Aptal mısın, sorularıma yanıt ver. Bir grand slam yarı finalinde nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Yüzüme bak, seninle konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu tepkiden sonra Apostolos Tsitsipas'a yakın tünele yerleştirilen Yunan hakem Eva Asderaki-Moore'un işaretini dikkate alan Campistol, kuraldışı hareket eden baba Tsitsipas'ı uyardı.