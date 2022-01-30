Avustralya Açık'ta zafer Nadal'ın

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal , 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda Rafael Nadal, 25 yaşındaki Rus rakibi Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Nadal, bu mücadelenin ardından 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu da kazanmış oldu. İspanyol raket; 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setler sonrasında zafere ulaşmayı başardı.EN ÇOK GRAND SLAM KAZANAN ERKEK TENİSÇİ UNVANININ SAHİBİ OLDU

İspanyol tenisçi, bu zaferle birlikte en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi unvanının da sahibi oldu. Avustralya Açık'ta 21'inci Grand Slam zaferine ulaşan Nadal, 20'şer şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile Novak Djokovic'i geride bırakarak en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu.

- İstanbul