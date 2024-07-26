Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi - Son Dakika
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Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi

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Antrenman sırasında parmağını kıran Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson, iyileşme sürecini göz önünde bulundurarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışabilmek için sağ el yüzük parmağının üst kısmını kestirdi. "Bu benim son olimpiyatım olabilir" diyen Dawson, "Eğer ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını almaksa, yapacağım şey buydu" açıklamasını yaptı.

26.07.2024 15:08  Güncelleme: 15:27
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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü bugün başlayacak. Avustralyalı çim hokeyi Matt Dawson, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışabilmek için akılalmaz bir işe imza atarak yüzük parmağının bir kısmını kestirdi.

İYİLEŞMESİ AYLAR SÜRECEKTİ

Matt Dawson, iki hafta önce Perth'teki takım antrenmanı sırasında sağ elinin yüzük parmağını kırdı. Soyunma odasında parmağını gördüğünde bayıldığını söyleyen Dawson, olimpiyat hayallerinin sona erdiğini düşünerek acilen bir plastik cerraha başvurdu. Cerrah ise sporcuya parmağını onarmak için ameliyat olsa bile tam işlevini geri kazanamayabileceğini söyledi.

Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılmak için parmağını kestirdi

OLİMPİYATLAR İÇİN PARMAĞINI KESTİRDİ

Bu gelişme üzerine 30 yaşındaki sporcu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için parmağının belli bir kısmını kestirmeye karar verdi. Dawson, eşi tarafından "aceleci" bir şey yapmaması konusunda uyarılmasına rağmen aynı gün öğleden sonra "bilinçli" bir şekilde bu kararı aldığını belirtti.

Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılmak için parmağını kestirdi

"BU BENİM SON OLİMPİYATIM OLABİLİR"

Verdiği bir demeçte yaşadıklarını anlatan Matt Dawson, "Kariyerimin sonuna kesinlikle başından daha yakınım ve kim bilir, bu benim son Olimpiyatım olabilir ve eğer hala en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapacağım şey buydu. Eğer ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını almaksa, yapacağım şey buydu" dedi.

Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılmak için parmağını kestirdi

TAKIM ARKADAŞLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Takım kaptanı Aran Zalewski ise, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Dawson'ın bu kararının takımda şok etkisi yarattığını belirterek "Ne düşüneceğimizi gerçekten bilmiyorduk ve sonra hastaneye gittiğini ve parmağını kestiğini duyduk, bu oldukça ilginçti çünkü insanların bazen burada olmak için bir kolunu, bir bacağını ve hatta biraz parmağını verebileceğini biliyorum. Gelip en üst düzeyde rekabet etmek için bir ömür boyu seçim ve fedakarlık yaptığınızda, bence onun için kolay bir karardı" ifadelerini kullandı.

Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi

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Son Dakika Spor Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: oda birşeymi bizimkilerde euro2024 de elenip ceza alalım diye parmaklarını havaya kaldırıp durdu sonunda amaçlarına ulaştılar Türkiye elendi 7 28 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Helal olsun sana...insAllah Altın madalya kazanırsın . 7 11 Yanıtla

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