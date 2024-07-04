Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı - Son Dakika
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Spor

Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

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2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçının skorunu doğru bilen sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda karşılaşmasıyla ilgili de tahminde bulundu. Furry, ay-yıldızlıların Hollanda karşısında da 2-1'lik skorla galip gelerek adını yarı finale yazdıracağını belirtti. Sevimli köpek, Şampiyonlar Ligi'nin kazananını da doğru tahmin etmişti.

04.07.2024 18:35  Güncelleme: 19:09
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2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yeneceği söyleyen sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e bu kez çeyrek finaldeki Türkiye- Hollanda maçının sonucu soruldu. Maçların galibini seçmek için burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atan Furry'nin tahminine göre Türkiye Hollanda karşısında da aynı skorla galip gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINI SKORUNA KADAR BİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye-Avusturya maçının sonucunu da doğru tahmin etti. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin maçtan önce yaptığı tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecekti. Kıran kırana geçen mücadele sonrası milllerimiz maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

HOLLANDA'YI GERİDEN GELEREK 2-1 YENECEĞİMİZİ SÖYLEDİ

Avusturya galibiyetimizi skoruna kadar doğru tahmin eden sevimli köpek, bir kez daha ülkemizden yana tahminini kullanarak Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'yı 2-1 yeneceğini tahmin etti. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Hollanda galibiyetini 1-0 geriden gelerek alacağını da söyledi.

Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

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Son Dakika Spor Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: hadi inşallah 27 7 Yanıtla
    ismail: ferhat haber falan okumuyorum artık sırf senin yorumlarını okumak için geliyorum 22 1
  • Özgür Çelik: tutarsa ödül maması benden 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: vay halimize 21 1 Yanıtla
  • Meriç Tarım: Hadi bakalım hayırlısı,Vavvav umarım buda doğru çıkar. bizde niye seviniriz. 13 2 Yanıtla
  • jackal insomnia: o zaman 2/1 yapistircam ?? 6 0 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta: maçın sonucu 1-1 biter..uzatmalarda gol olmaz penaltılara kalır maç..penaltılarda Hollanda 2 topu dışarı atar..türkiyemiz yarı finale çıkar..benim öngörüm tahminim 3 0 Yanıtla
  • Ömer: Futbolcularımıza güveniyorum. Allah'ın izniyle yeneceğiz. 4-2 2 0 Yanıtla

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