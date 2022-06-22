Ay-yıldızlı forma için mücadele edecekler - Son Dakika
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Ay-yıldızlı forma için mücadele edecekler

22.06.2022 12:49
Ay-yıldızlı forma için mücadele edecekler

Avrupa Judo Federasyonu'nun 23-26 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenleyeceği Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızları Zilan Ertem ve Pınar Boğa milli takım için mücadele edecek.

Avrupa Judo Federasyonu'nun 23-26 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenleyeceği Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızları Zilan Ertem ve Pınar Boğa milli takım için mücadele edecek.

Avrupa Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Şampiyonası, 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Hıravtistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızları Zilan Ertem ve Pınar Boğa da milli takım formasıyla mücadele edecek. Sporcuları kutlayan ve iyi dilek temennilerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Yeşil-beyazlı formamızla önemli başarılar elde eden sporcularımızın ay-yıldızlı formayla güzel dereceler elde edeceğine inanıyorum. Sporcularımızı kutluyor, milli takım formamızla başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ay-yıldızlı forma için mücadele edecekler - Son Dakika

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