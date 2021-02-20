Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

20.02.2021 16:16

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardı. Ege ekibi başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci seti de aynı skorla kazanan Aydın BŞB maçta 2-0'lık üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Konuk Sarıyer üçüncü sette toparlandı ve 25-20'lik galibiyetle seti tamamladı: 2-1. Ancak dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-18'lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.


Kaynak: DHA
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Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1 - Son Dakika
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