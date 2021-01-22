Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor - Son Dakika

Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor

Aydın\'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:22

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe Opet'e evinde 3-1 ve Eczacıbaşı Vitra'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe Opet'e evinde 3-1 ve Eczacıbaşı Vitra'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Lige verilen aranın ardından yaklaşık 1 ay sonra parkeye çıkacak Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Bursa ekibinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.


Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor - Son Dakika
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