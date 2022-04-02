"Ayıp ediyorsunuz" diye haykıran İsmail Kartal, muhabiri soru sorduğuna bin pişman etti - Son Dakika

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Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrasında gelen "İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusuyla küplere bindi.

"BEN SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

"İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusu üzerine İsmail Kartal "İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım." yanıtını verdi.