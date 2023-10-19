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Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile yaşadıklarını anlattı

Son Güncelleme: 19.10.2023 22:47

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı bir Galatasaray taraftarı ile arasında geçenleri anlattı. Taraftarın kendisine depremden önce sert söylemlerde bulunduğunu dile getiren Demirel, şimdi ise kendisini çok sevdiğini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı bir Galatasaray taraftarı ile arasında geçenleri anlattı.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIP KAMPA YANIMIZA GELİYOR"

Taraftarla arasında geçenleri anlatan Demirel, "Galatasaraylı plakası da 31 GS ile başlıyor. İlk gün geldi yanıma oturduk. Şimdi çok samimiyiz, işi gücü bırakıp kampa yanımıza geliyor" dedi.

"ZAMANINDA SANA ÇOK ŞEY SÖYLEDİM"

Taraftarın kendisine "Hocam yemin ederim sana zamanında çok şey söyledim ama kusura bakma" dediğini dile getiren Demirel, Bilmeden söylenenlerin önemli olmadığını ama tanıdıktan sonra herkesin fikrinin değiştiğini belirtti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Volkan Demir, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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