Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı fanatik Galatasaraylı ile yaşadıklarını anlattı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden sonra tanıştığı bir Galatasaray taraftarı ile arasında geçenleri anlattı.
Taraftarla arasında geçenleri anlatan Demirel, "Galatasaraylı plakası da 31 GS ile başlıyor. İlk gün geldi yanıma oturduk. Şimdi çok samimiyiz, işi gücü bırakıp kampa yanımıza geliyor" dedi.
Taraftarın kendisine "Hocam yemin ederim sana zamanında çok şey söyledim ama kusura bakma" dediğini dile getiren Demirel, Bilmeden söylenenlerin önemli olmadığını ama tanıdıktan sonra herkesin fikrinin değiştiğini belirtti.
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