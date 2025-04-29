Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf - Son Dakika
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Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf

Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi\'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edilmişti. Aylardır formayı unutan milli futbolcudan beklenen sevindirici haber gelirken, sahalara dönmesi beklenen karşılaşmadaki tesadüf dikkat çekti.

29.04.2025 17:22
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Ağustos 2024'te Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası umduğu gibi başlamamıştı. Liverpool maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ferdi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTIĞI MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Liverpool'a 2-1 kaybettikleri maçta takımının tek golünü atan Ferdi Kadıoğlu'nun daha sonra sakatlığı açıklanmış ve sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edildiği duyurulmuştu. Sakatlık sonrası yapılan detaylı tetkiklerin ardından Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisinin yaklaşık bir ay süreceği, ameliyat olması gerekirse bu sürenin iki aya kadar uzayabileceği aktarılmıştı.

Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf

AMELİYAT OLMUŞTU

Yoğun bir tedaviden geçen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı gerilemedi ve milli futbolcu 2 Ocak tarihinde operasyon geçireceğini açıklamak durumunda kaldı. Bıçak altına yatan yıldız isimle ilgili müjdeli bir haber geldi.

GERİ DÖNÜŞÜ ESKİ HOCASINA KARŞI OLACAK

TRT Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra süre alabileceği ilk maçta Vitor Pereira'nın rakibi olabilir. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe döneminde kariyerine büyük katkı sağlayan Portekizli hocanın çalıştırdığı Wolverhampton ile 10 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınma ihtimali oldukça yüksek.

6 AY SONRA İLK OLACAK

25 yaşındaki futbolcu bu maçta süre alması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya adım atacak. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe ve Brighton olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. 739 dakika sahada kalan futbolcu 3 gollük skor katkısı verdi.

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylar sonra ilk kez oynayacak! Ferdi'nin sahalara döneceği maçta büyük tesadüf - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    TAM BIR BALON 2 MAC OYNAMADI ÜST ÜSTE 1 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aferin ferdi talatin anesini iyi becermissin ondan iyileşme süreci uzamış 9 2 Yanıtla
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