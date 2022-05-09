Aylin Acar: "Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika
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Aylin Acar: "Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz"

09.05.2022 22:23

- Aylin Acar: "Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek final serisinde durumu 2-2'ye taşıyan VakıfBank'ta Aylin Acar, "Vazgeçmeyeceğimizi gösterdik, son maçta güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" dedi.

- Aylin Acar: "Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz"

İSTANBUL - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek final serisinde durumu 2-2'ye taşıyan VakıfBank'ta Aylin Acar, "Vazgeçmeyeceğimizi gösterdik, son maçta güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" dedi.

Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi. 5. sete uzayan maçta zafere ulaşan VakıfBanklı oyuncular son sayının ardından büyük sevinç yaşadı. İlk 2 seti kaybetmelerine rağmen vazgeçmeyeceklerini gösterdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Aylin Acar, Fenerbahçe Opet'in iyi savaştığını söyledi. Acar, "Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk, onlar şampiyonluk kupasını almak için maça çıktılar. Biz asla vazgeçmeyecektik. Bugün de maça çıkarken ki mottomuz oydu. Çok güçlü bir rakip, inanılmaz savaştılar bizimle. Biz de onlara aynı şekilde karşılık verdiğimiz için çok mutluyum. 2-0'dan geldik, çok zorlu bir maçtı. Bu maçı da alıp, son maçta son kozumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Vazgeçmediğimizi gösterdik"

Son maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Acar, "Burada çok güzel bir atmosfer vardı, destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Son maçı alıp kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Onlar çok fazla saldırdılar, gerçekten istiyorlardı. Vazgeçmeyeceğiz diye çıktığımız için vazgeçmediğimizi gösterdik. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız, çok daha güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Aylin Acar: Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz
Aylin Acar: Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz
Aylin Acar: Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz
Aylin Acar: Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aylin Acar: 'Güçlü bir şekilde zafere ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika


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