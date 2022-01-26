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Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın - Son Dakika

Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın

26.01.2022 15:37

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde oynadığı maçlardaki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Vincent Janssen, Galatasaray'ın yolunu tutabilir. Sarı-kırmızılılar, Meksika Ligi ekibi Monterrey'in formasını giyen Hollandalı yıldız için kiralık teklifini kulübe sundu. Janssen bu teklife sıcak yaklaşırken, Monterrey'in vereceği karar transferde belirleyici olacak.

2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ancak oynadığı maçlarda sahaya her şeyini koyarak taraftarın takdirini kazanan Vincent Janssen'e Galatasaray kanca attı.

JANSSEN, TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken Monterrey'in teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

GALATASARAY'DA SANTRFOR SIKINTISI

Galatasaray'daki en büyük sıkıntı ise mevcut kadroda Halil Dervişoğlu dışında golcü kalmaması. Mbaye Diagne'nin sakatlığı devam ediyor. Mostafa Mohamed de Afrika Kupası'nda. Ayrıca Mısırlı golcünün Türkiye'ye döndükten sonra da satılması gündeme gelebilir. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle kadroyu bir an önce en az bir santrforla takviye etmenin hesapları içinde.

Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın

FENERBAHÇE'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Vincent Janssen Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 18 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sebebiyle o dönem uzun süre Sarı-Lacivertli formadan uzak kalmıştı.

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Vincent Janssen, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın - Son Dakika
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