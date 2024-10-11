Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu - Son Dakika
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Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu

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Birkaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın sonrasında evliliklerini kurtarmak için gösterdikleri çabalar işe yaradı. Boşanmaktan vazgeçen çift sosyal medya hesaplarından aile pozu paylaştı.

11.10.2024 09:53
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu süreçte görüşmeyen ikili, uzun bir sonra sonra bir araya gelmişti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan ve tedavisi için ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, Nara ile olan evliliğini sürdürebilmek için elinden geleni yapmıştı.

ICARDİ'NİN ÇABASI ZAFERLE SONUÇLANDI

Birkaç kez biraraya gelen çift evliliklerine bir şans daha verdi. Çift boşanmaktan vazgeçti. Aşık çift sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşımlarında bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından ilgi gören paylaşımda bazıları 'çok toksik bir çiftsiniz' , 'yakında yine ayrılırsınız' gibi yorumlarda bulunurken kimileri de 'çok yakışıyorsunuz ayılmayın' gibi yorumlarda bulundu

Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi\'den aile pozu

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Son Dakika Spor Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu - Son Dakika
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