Aytemiz Alanyaspor'dan Bakasetas'a teşekkür

AYTEMİZ Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas için teşekkür mesajı yayınladı.

Aytemiz Alanyaspor'un 2019 haziran ayından Yunanistan ekiplerinden AEK Atina'dan transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tasos Bakasetas, Trabzonspor'a transfer oldu. Bugün kesinleşen transferi sonrası Alanya'ya veda eden Bakasetas'ın ardından Alanyaspor kulübü de bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkür mesajında hem Türkçe hem Yunanca, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka" ifadeleri kullanıldı.