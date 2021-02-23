Aytemiz Alanyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına turuncu yeşilli takım bugün yaptığı idmanla başladı. İki günlük iznin ardından bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan antrenmanda tüm takım yer aldı. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra taktik çalışmasıyla devam etti. Akdeniz temsilcisi Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.