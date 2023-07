Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Fatih Terim: İstediğimizi elde edemedik, lige döneceğiz

Ata SELÇUK/ - Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlarken, şunları söyledi: "Başarılar diliyorum kupa yolunda. Mücadelelerini saygıyla karşılıyorum. Enteresan bir maç yaşadık. Ben aşağı yukarı birkaç değişiklikle geniş bir rotasyon düşünmedim. İyi oynadığımız alışkanlık devam etsin diye ama bazı oyuncularımızın iyi gelmediği, oyun oynandıktan sonra anlaşıldı. Oyuna o kadar iyi başladık ki oyunun çok kolay geçeceği düşüncesi bile hakim oldu herkeste ama tabii futbol, her saniyesinde konsantre olunması gereken ciddi bir oyun. 2'ye 1 gol yedik, arkadan bir gol daha yedik. Ondan sonra 42'de bir penaltı pozisyonu var, Emre'nin ayağına basıldı, ikinci yarının başında da rakibe verilen bir penaltı. İkisi de hakem yorumu. VAR'daki arkadaş pek beğenmedi herhalde ayağa basmayı, ikaz etmedi. Abdulkadir Bitigen, Antalya maçında Emre'nin kırmızı kartıyla birlikte bizim tarafımızdan çok ağır olduğu düşünülen bir kararı veren arkadaş. 2-1 girsek devreye, başka olacak ama 3-0 oldu. İkisi de hakem yorumu. Ötekinde bağırarak atıyor, burada Emre bağırarak kendini atmıyor, basıldığı için yerde. Ayağa basmaların hangisi penaltı, hangisi değil, onlar karar veriyor. Böyle bir olaydan sonra 3-0, 50'nci dakikada. Altından kalkmak çok zor bu işin o saatten sonra. Ama buna rağmen 5-6-7 pozisyona girdik. Herhangi bir golü erken bulsaydık olayın seyri çok değişebilirdi. 3-2 oldu ama zaman yetmedi. İkinci yarı çok pozisyon vermedik, çok baskılı oynadık. Sonuçta istediğimizi elde edemedik, lige döneceğiz.""BİZLER NASIL KONUŞULUYORSAK, HAKEMLER DE KONUŞULACAK"Son dönemdeki hakem performanslarıyla ilgili yorum yapan Terim, "Maçtan sonra herkes konuşuyor, konuşmaya da devam edecek maalesef. Bizler nasıl konuşuluyorsak, hakemler de konuşulacak. 6-7 kişiyle idare ediyorlar maçı neredeyse. Standartı olmayan bazı şeyler var. Tekli maçlarda yapacağınız en ufak bir hata kaderi belirliyor. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. 42.10'uncu saniyede yorumun bu, ikinci yarının başında yorumun o" diye konuştu."YENİ YAPTIĞIMIZ TRANSFERLER DOĞRU GİBİ DURUYOR"Galatasaray'ın yeni transferlerinin skor katkısı olarak etkili bir başlangıç yapmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Fernandes'in fizik kalitesi yükselmeli. Daha fit olmalı, antrenman eksikliği var. İki hafta karantina, sonra burada tekrar bir karantina. Her gün üzerine koyarak gidecek. Daha iyi oynayacak, bundan eminim. Henry'yi zaten tanıyorsunuz ama bugün daha etkili oynamalıydı. Mohamed her maçta atıyor, inşallah atmaya da devam edecek. Başka pozisyonları da var Mohamed'in. İnşallah bu gollerine devam eder, ligde ihtiyacımız olacak. Yeni yaptığınız transferlerin doğru olmasını çok istersiniz. Doğru gibi duruyor şu anda da. Mohamed'i uzun zaman izledik, Henry'i çok önceden biliyordunuz. Gedson kalite katacak. DeAndre, ilk defa direkt ilk 11'de oynuyor, kolay değil. Ama sağ kanadımızı Martin ve Şener ile birlikte iyi kullanacak gibi gözüküyor. Bazen iyi oynamanız için yanınızdaki arkadaşlarınızla birlikte oynamanız gerekir. Futbolunuzu bir üst seviyeye çekersiniz. Baskı ve gol pozisyonu üretmede becerili olduğumuz bölümde o da devreye girdi. 5'inci transferimiz Halil de şanssızlığa uğradı, maalesef pozitif çıktı. Gençtir, çabuk atlatacaktır inşallah. Transferlerimiz konusunda herkesin ortak kararı doğru olduğu yönünde" dedi."ARDA'NIN GALATASARAYLI OLMASI CEZA ALMASI İÇİN YETERLİ"Son olarak Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçlık ceza almasıyla ilgili olarak ise Terim, şu ifadeleri kullandı: "Bir tane emsali yok, örneği yok ceza olarak. Soyunma odası oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde şampiyonluklardan sonra soyunma odasına mevkisi kim olursa olsun, kim girerse girsin kimse tavrını bozmamıştır. Bundan önceki örnekler açık, kimse ceza almamış. Ama Arda'nın Galatasaraylı olması herhalde ceza alması için yeterli gibi duruyor. Ayrıca eğer bir konunun içerisinde Fatih Terim geçiyorsa, diyorlar ki 'Az ceza verirsek ayıp olur, yakışmaz, Fatih Terim ismi geçiyor.' Onun için, ayıp olmasın diye yaptılar herhalde. Birden bire, maçtan bir gün önce, böyle bir karar açıklanıyor. Acil karar istiyoruz, 2 maç ceza geliyor. Saha içinde yapılana, tribünde yapılana, birkaç gündür bakıyorum, ne sevk var, ne ceza var, ne bir açıklama var, ne herhangi bir kurumdan izah eden bir mesaj var. Hiçbir şey yok. Ama birden bire, Arda'ya ceza var. Enteresan tabii ki. Bana enteresan değil tabii. Ben açık ve aleni söylüyorum zaten. Bakalım, ne olacak? Çok adil durmuyor. Bundan evvelkilerde olduğu gibi. Sevkleri de, cezaları da, açıklamaları da takip ediyoruz."SEMİH TOKATLI: RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAN BİR TAKIMIMIZ VAR

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tokatlı, "Öncelikle Galatasaray gibi büyük bir takımı sahasında yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sene de elemiştik, ligde de yenmiştik. Rakip kim olursa olsun, kazanmak için sahaya çıkan ve çok savaşan bir takımımız var. Bu oyun anlayışıyla ön plana çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali bu sene yakalamak. Tüm oyuncularımız tek yürek olarak galibiyetle dönüyoruz. Ayrıca bu galibiyeti taraftarlarımıza da armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.