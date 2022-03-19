Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

19.03.2022 18:41
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, üst sıralar için değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, üst sıralar için değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Mateos, "Elbette çok mutluyuz. Böyle bir sahada, puana ihtiyacı olan takıma karşı galip geldik. Geçen hafta aldığımız skor sonucu oyuncuları maça hazırlamak kolay olmadı. Oyuncularımız mental bir güçle oynadı. Rakibi kontrol ettik, domine ettik. İkinci yarıda rakibimiz üçlü savunmaya döndü ve işimiz daha kolay oldu. Yaptığımız değişiklikler de bize galibiyeti getirdi" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise basit hatalar yaptıklarını ancak pes etmeyeceklerini söyledi. Hırvat teknik adam, "Bugün maçı kaybettik, üzgünüz. İlk devrede Alanyaspor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. Merkezi kapatmak ve hızlı oyun oynamak istiyorduk. İlk golü attık ama ofsayta takıldık. Gol iptal edilince motivasyonumuz düştü. 8 maçımız kaldı. Ben bu takıma inanıyorum. Biz iyi bir takımız. Basit hatalarla gol yedik. Devam edeceğiz ve çalışacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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