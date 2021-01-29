Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak

29.01.2021 11:04

Aytemiz Alanyaspor, ligin 2'nci yarısının ilk maçında, yarın evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 2'nci yarısının ilk maçında, yarın evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 2'nci yarının ilk maçları bu hafta itibarıyla oynanıyor. Ara vermeden devam edilen ligde 22'nci haftada Aytemiz Alanyaspor, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Zorbay Küçük yapacak. İlk yarıyı 34 puanla 5'inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 24 puanla 14'üncü sırada yer alan rakibine karşı 3 puan hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta deplasmanda rakibini 2-0'lık net skorla geçen Akdeniz temsilcisi, evindeki maçı da kazanmak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında oynanan 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 34 kez havalandırdı, kalesinde 20 gol gördü. Ligin ilk yarısını en az gol yiyen 2'nci takım olarak kapatan turuncu-yeşilliler, ilk yarıya başladıkları gibi 2'nci yarıda da iyi bir performans sergileyerek ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. İlk 9 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Akdeniz temsilcisi 2'nci yarıda bu seriyi geliştirerek daha çok puan ve puanlar almak istiyor.ALANYASPOR EVİNDE SİVAS'A YENİLMİYORSivasspor karşısında bugüne dek çıktığı 7 lig maçının 2'sini kazanabilen Alanyaspor, 2 maçta rakibinden puan alamadı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamazken, ilk devrede oynanan maçı Alanyaspor kazandı. Bugüne dek oynanan 7 lig maçında Aytemiz Alanyaspor, rakibine karşı 8 kez gol sevinci yaşarken, 6 gole engel olamadı. Alanya'da oynanan maçlarda ise Alanyaspor, rakibine hiç mağlup olmadı. Alanya'da oynanan 3 maçın 2'si beraberlikle sonuçlanırken, 1 maçta Alanyaspor galip geldi.TEK EKSİK TZAVELLASAytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapacağı son idmanla tamamlayacak. Tam kadro bu maça hazırlanan turuncu-yeşillilerde, sakat oyuncu bulunmazken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kırmızı kart gören ve Tahkim Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Yunan stoper Georgios Tzavellas dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Sivasspor maçında da, Ankaragücü maçında olduğu gibi Tzavellas yerine Fatih'e görev vermesi bekleniyor.Aytemiz Alanyaspor'un, Demir Grup Sivasspor maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar."SAKAT: Yok

CEZALI: Tzavellas

Kaynak: DHA
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