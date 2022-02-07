Ayvalıkgücü Belediyespor ara transfer takviyesi

BAL Ligi'nde ikinci yarının ilk maçını Bandırma Etispor'u kendi sahasında 2-0 yenerek 27 puanla üç haftadır liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta, yakın takipteki Bigaspor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ, Ayvalıklı taraftarlara çağrı yaparak bu önemli maçta destek beklediklerini söyledi. Aralarında beş puan farkı bulunan Bigaspor'un eli boş dönmesi durumunda aradaki farkın kapatılmasının zor olacağını belirten Yıkılmazdağ, ara transferlerle takımın çatısını güçlendiklerini belirtti.

Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci yarıya ara transfer yaparak; Gebzespor'dan, Kartal Öztaşkın, Alibeyköyspor'dan Osman Ersöz, Tirespor'dan Güner Okay ve Yalovospor'dan Murat Kürüm'ü renklerine kattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ikinci yarıya galibiyetle başlayan ve liderlik koltuğunu üç haftadır koruyan futbolcuları ve teknik yönetimi kutladı. Hafta sonu önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan takımın yanında yer alacağını vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor'a üçüncü ligin çok yakışacağını söyledi. - BALIKESİR