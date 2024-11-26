AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarlarına yasak - Son Dakika
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AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarlarına yasak

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı taraftarların deplasman tribünü dışında bilete sahip olsa dahi stadyuma ve stadyum çevresine almayacak.

26.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:57
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Galatasaray, UEFA Avrapa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaaar'a konuk olacak. Hollanda temsilcisi karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarları ilgilendiren bir uyarı yayınladı.

DEPLASMANDA TRİBÜNÜ DIŞINDA GALATASARAYLI OLMAYACAK

AZ Alkmaar'dan yapılan açıklamada, deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu. Biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağı, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği de vurgulandı. Sarı-kırmızılı taraftarların biletlerini ise Galatasaray'ın satacağı belirtildi.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşması 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. AFAS Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

AZ Alkmaar\'dan Galatasaray taraftarlarına yasak

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarlarına yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak Kurt:
    gerekirse alkmaar atkısı forması ile gene alırlar siz rahat olun kacamazsiniz 6 0 Yanıtla
  • Murat:
    En guzeli adamlar icimizde maca baksa saldiririz ajax bakti turk taraftarlari onlarin biletleri turkler aldi 400€ satti 30€ bilet insanda biraz seref olmasi lagzim 3 0 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    ahh şu götkorkusu 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AZ Alkmaar'dan Galatasaray taraftarlarına yasak - Son Dakika
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