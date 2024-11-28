UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Alkmaar'da ortalık karıştı.
Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını desteklemek için maçın oynanacağı Hollanda'nın Alkmaar kentinde geldi. Müsabaka için geri sayım sürerken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kavga çıktı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti.
Polis taraftarlara copla müdahale ederken, taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerini artıran polis durumu kontrol altına aldı. Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (bugün) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › AZ Alkmaar-Galatasaray maçına saatler kala taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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