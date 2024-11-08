AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu - Son Dakika
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AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

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Fenerbahçe'nin deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildiği maçta oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın etkisiz oyunu ve istatistikleri sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

08.11.2024 11:19
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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 yenildi.

MERT HAKAN'A TEPKİ YAĞIYOR

Mücadeleye 79. dakikada dahil olan ve oyunda kaldığı sürede yetersiz bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

İşte Mert Hakan'ın istatistikleri;

AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu
AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.

AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş\'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Az Alkmaar, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • MEHMET AYDIN:
    milletle uğraşacağına kendini geliştir TOHUMU BOZUK 104 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Mert Hakan Yandaşın özelliği iyi futbolcu olması değil ki. adamın işi provakatörlük, çirkef lif lik, sahtekarlık. Bu özelliğinden dolayı sözleşme yeniledi 90 4 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Çirkeflik 100/100 81 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ONUN PERFORMANSİ ZATEN KULÜBEDE VE SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA BASKA BIR NUMARA YOK , 2.LIG DÜZEYİNDE BIR OYUNCU. 61 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Kulübeden izlesin . Şu adam Avrupa liginde oynuyor . Bir de bu Ali ve Acun vizyon sahibiler futboldan anlıyorlar. İstifa edin giden ruh yok bu fenerde 49 1 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Dansüz den futbol bekleme boş tırubune havlamak kolay 41 1 Yanıtla
  • Mesut null:
    Generalimiz,kıymetlimiz dedi Ali Koç bu şahıs için ?? 34 2 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    Fb topçusu değil seneye bjk de oynar 27 6 Yanıtla
  • İşin Bitti Moruk:
    10 dk ne yapar bir normal futbolcu Messi mi amk o haha ?? 5 25 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Komutan Logar :))) 25 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu - Son Dakika
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