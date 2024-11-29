AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek sözler - Son Dakika
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AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek sözler

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha fazla risk aldığını ve daha ateşli bir oyun oynadığını belirtti. Martens, iki Türk takımını kıyasladığı açıklamasında, Galatasaray'ın stoperlerinin hızlı ve güçlü olduğunu, gol atmaya daha yakın olduklarını ifade etti.

29.11.2024 10:29  Güncelleme: 10:40
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Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan teknik adam, "Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum" dedi.

"GALATASARAY DAHA ATEŞLİ"

Galatasaray'ın oyununu Fenerbahçe ile kıyaslayan antrenör, "Galatasaray Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE FARK ATTIK"

Galatasaray'ın fiziksel olarak yüksek seviyede olduğunu ifade eden Martens, "Biz daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkartabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık" diyerek sözlerini noktaldı.

AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe\'yi birbirine düşürecek sözler

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar Teknik Direktöründen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman A:
    Bunlar bizim takımlarla oynamayı çok seviyor belli ki...Sanane kardeşim bizim takımlardan.Biz içeride rakip dışarıya çıkınca tek formayız.Bizim takımları ağzınıza almayı ne kadar çok seviyosunuz. 16 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Oradan buraları karıştıramazsın.Biz Avrupada oynayan bütün takımlarımıza milli takım gibi bakarız.Dua edin iki maçıda içeride oynadınız.Yoksa her iki maçtada Hem Fener hem Gs sizin içinizden geçerdi. 9 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Turk takimlariyla Istanbulda oynasaydiniz, delik deşik olurdunuz ya neyse 2 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Yemin ederim bunların amacı bizi birbirimize düşürmek gerçekten de öyle ama 1 0 Yanıtla
  • Ali Demir:
    Sen kendi takımına baksana gerizekalı 1 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    hoşşşt köpek 0 0 Yanıtla
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