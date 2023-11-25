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Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar - Son Dakika

Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'e Azerbaycan Milli Takımı'nın ilgisi var. Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, takımın başına Türk bir hoca getirmeye karar verdi.

Azerbaycan\'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar
25.11.2023 - 13:54,  Güncelleme: 14:09
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Yönetimi altındaki Beşiktaş beklentilerin çok altında bir performans gösterince görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in yeni rotası Azerbaycan olabilir.

TÜRK HOCA İSTİYORLAR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni hocanın Türk olması konusunda ortak fikir birliğine vardı.

İLK HEDEF ŞENOL GÜNEŞ

Federasyon yetkililerin yaptığı toplantıda Şenol Güneş isminin ağır bastığı belirtilirken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtildi.

Şenol Güneş, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar - Son Dakika
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