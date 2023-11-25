Yönetimi altındaki Beşiktaş beklentilerin çok altında bir performans gösterince görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in yeni rotası Azerbaycan olabilir.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni hocanın Türk olması konusunda ortak fikir birliğine vardı.
Federasyon yetkililerin yaptığı toplantıda Şenol Güneş isminin ağır bastığı belirtilirken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar - Son Dakika