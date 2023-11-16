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Hatayspor'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu - Son Dakika

Hatayspor'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu

Hatayspor\'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç\'i farka boğdu
16.11.2023 23:23  - Güncelleme: 23:36

EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan, evinde ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etti. Maçta yıldızlaşan Hatayspor'lu Renat Dadaşov 1 gol 1 asist kaydeti.

Azerbaycan, EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı.

DADAŞOV 1 GOL 1 ASİST

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydederken, Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

İki takımda puanını 7'ye çıkarırken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti. Azerbaycan bir sonraki maçta sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Azerbaycan, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu - Son Dakika
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