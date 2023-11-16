Hatayspor\'un yıldızı maça damga vurdu! Azerbaycan evinde İsveç\'i farka boğdu

Azerbaycan, EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı.
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydederken, Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takımda puanını 7'ye çıkarırken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti. Azerbaycan bir sonraki maçta sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı ağırlayacak.
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