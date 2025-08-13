Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Geçtiğimiz divan kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, 7 yıldır kendisine loca verilmediğini dile getirmiş ve bu durumun camia içinde yankı uyandırmıştı. Başkan Ali Koç ise bu açıklamaya karşılık olarak, "Benim localardan birini size verelim" diyerek jest yapmıştı. Dün oynanan tarihi Feyenoord mçında Chobani Stadı'nda daha önce Avis'e ait olan 208 numaralı loca, yapılan ödemelerin ardından resmen Yıldırım'a tahsis edildi.

208 NUMARALI LOCAYI SATIN ALDI

Yıldırım, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından 208 numaralı locayı satın aldı. Bu alan, Chobani Stadı'nda en prestijli konumlar arasında yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNDÜ

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye uzun yıllar başkanlık yapan ve kulübe sayısız başarı kazandıran Aziz Yıldırım, böylece Chobani Stadı'nda yeniden kalıcı bir yer edinmiş oldu.