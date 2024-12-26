Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi

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Fenerbahçe'de muhalefet döneminin sona ermesi ve birlik-beraberlik döneminin başlamasıyla birlikte, eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Başkan Ali Koç'a basketbol takımının sorumluluğunu istediği iddia edildi. Yıldırım, başkanlığı kaybettiği dönemde de EuroLeague şampiyonu olan basketbol takımının sorumluluğunu talep etmişti.

26.12.2024 08:27
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Fenerbahçe'de muhalefet dönemi bitti, birlik-beraberlik dönemi başladı. Şampiyonluk yarışında geri kalan takımı camia olarak tek ses destek kararı alındı.

Eski başkan Aziz Yıldırım da kongreden sonra arasındaki buzların eridiği Başkan Ali Koç'a bir teklifle geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir araya gelecekleri ve ikinci yarı öncesinde bir değerlendirme toplantısı yapacakları iddia edildi.

İddialara göre Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan daha önce olduğu gibi basketbolun sorumluluğunu istedi. Başkanlığı kaybettiği dönemde Yıldırım kendisi döneminde EuroLeague şampiyonu olan basketbol takımının sorumluluğunu istemişti.

Bu arada Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç\'tan tek bir şey istedi

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan tek bir şey istedi - Son Dakika

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