Aziz Yıldırım, Ali Koç\'tan tek bir şey istedi

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En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de muhalefet dönemi bitti, birlik-beraberlik dönemi başladı. Şampiyonluk yarışında geri kalan takımı camia olarak tek ses destek kararı alındı.

Eski başkan Aziz Yıldırım da kongreden sonra arasındaki buzların eridiği Başkan Ali Koç'a bir teklifle geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir araya gelecekleri ve ikinci yarı öncesinde bir değerlendirme toplantısı yapacakları iddia edildi.

İddialara göre Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan daha önce olduğu gibi basketbolun sorumluluğunu istedi. Başkanlığı kaybettiği dönemde Yıldırım kendisi döneminde EuroLeague şampiyonu olan basketbol takımının sorumluluğunu istemişti.

Bu arada Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu iddia edildi.