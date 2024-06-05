Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti

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Fenerbahçe'nin eski başkanı ve şimdiki başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un televizyona çıkma talebini bir kez daha geri çevirdi.

05.06.2024 10:03
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Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma talebini bir kez daha reddetti.

"BU KONUDAKİ ISRARI ANLAMSIZDIR"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz. Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için, oylarınızı bekliyorum"

Aziz Yıldırım, Ali Koç\'un televizyona çıkma talebini yine reddetti

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda: Ali Koç ne kadar televizyon meraklısı bir adammış önüne geleni televizyona davet ediyor Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünüyorsan bunu kongrede paylaşacaksın kongrede tartışacaksın 19 2 Yanıtla
  • Hasibe YILDIRIM: Bitseydi şu seçim çilesi. Yıldırıma başarılar 12 0 Yanıtla
  • YoH null: Ben aziz yıldırımı bilirim gerisi beni pek bağlamıyor son seçimden sonra fenerin hiç bir maçını izlemedim aziz babaya yuhhhh diyenler vardı he işte onlar gerçek fenerli mi tartışılır çünkü eski taraftarlar aziz baskani severdi fenere cok katkisi oldu katkisi olana eski fenerliler yuh cekmezdi ama. son secimde yuh diyenler bana garip geldi fener formasi giymesi fenerli oldugu anlamina gelmez:D aziz başkan seviliyorsun 7 0 Yanıtla
  • Alper006 : Ali Koç ne kadar TV meraklisısın onune geleni TV ye davet ediyorsun madem ekranlarda olmayı bu kadar seviyor istiyorsun kankana söyle kanalında sana hergun özel program yaptırsın bu arada Ali Koç neden Koç TV kanalını kurmuyorsun 7 0 Yanıtla

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