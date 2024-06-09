Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar - Son Dakika
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Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

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Fenerbahçe'de tarihi seçimin galibi Ali Koç oldu. İki aday, birlikte kürsüye gelerek birlik mesajı verdi. Kürsüde yaptığı konuşmada Koç'u tebrik eden Yıldırım, ''Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz'' açıklamasını yaptı.

09.06.2024 19:19
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimi kazanan mevcut başkan Ali Koç oldu. Her iki aday da tribünleri beraber selamlayarak kürsüye geldi. Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada Koç'u tebrik etti.

EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı. Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi ve birbirlerine sarıldı.

Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar

YILDIRIM, KOÇ'U BAŞKAN İLAN ETTİ

Kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

RESMİ SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım\'ın Ali Koç\'u başkan ilan ettiği anlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürsüye el ele çıktılar! İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u başkan ilan ettiği anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Galatasaray Spor kulübü: Şanlı Galatasaray”ımızın 25. Şampiyonluğu ve orjinal 5. Yıldızı hayırlı uğurlu olsun 28 29 Yanıtla
  • Behzat: helal olsun size ne mutlu ki Fenerbahçe liyiz. 18 15 Yanıtla
    Orhan Okul: Vahh vahh geçmiş olsun 6 1
  • barış özcan: Tek kelime, işte bu, tebrikler... 14 6 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Tansiyon şeker hastası olmuştunuz şimdide kanser 12 12
  • Mehmet Inci: Bir GS'lı olarak Fb' ye yeni dönemde başarılar dilerim. 1 9 Yanıtla
  • Orhan Okul: Başlığa bakar mısınız “Ali koçu, Aziz yıldırımın başkan ilan ettiği anşar..” Etmeseydi bari 1 1 Yanıtla
    İsmail Kalpan: yanlış okumuşsun be üstad birdaha oku 0 0
  • Sultan Gurler: Sayın Azız baskanım bırak artık bu sevdayı..bu kongre uyelerı Fenerbahcemızı temsıl edemıyor. sen bızım kahramanımızsın..sana yapılan haksızlıkları asla haketmıyorsun.. senı cok sevıyoruz... 2 0 Yanıtla

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