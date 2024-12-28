Aziz Yıldırım Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un barışmasının ardından yönetimsel anlamda da birtakım değişiklikler yapılabileceği konuşuluyor.

YİNE BULUŞACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ve birlik beraberlik mesajı veren Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir kez daha buluşacakları ve ikinci yarı öncesinde tekrar değerlendirme toplantısı yapacakları öğrenildi.

BOMBA İDDİA: FUTBOL ŞUBESİ AZİZ YILDIRIM'A VERİLECEK

Kulislerde, Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinde aktif bir rol üstlenebileceği ve şubenin tamamen onun sorumluluğuna devredilebileceği konuşuluyor. Ayrıca, Acun Ilıcalı ile ilgili de radikal bir karar alınabileceği iddia ediliyor. Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre de Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu da gelen haberler arasında.