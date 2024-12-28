Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un barıştığı ve yönetimsel anlamda değişikliklerin yapılacağı iddia edildi. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, kongreden sonra Başkan Ali Koç'a bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinde aktif bir rol üstlenebileceği ve şubenin tamamen onun sorumluluğuna devredilebileceği konuşuluyor.

28.12.2024 14:56
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un barışmasının ardından yönetimsel anlamda da birtakım değişiklikler yapılabileceği konuşuluyor.

YİNE BULUŞACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ve birlik beraberlik mesajı veren Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir kez daha buluşacakları ve ikinci yarı öncesinde tekrar değerlendirme toplantısı yapacakları öğrenildi.

BOMBA İDDİA: FUTBOL ŞUBESİ AZİZ YILDIRIM'A VERİLECEK

Kulislerde, Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinde aktif bir rol üstlenebileceği ve şubenin tamamen onun sorumluluğuna devredilebileceği konuşuluyor. Ayrıca, Acun Ilıcalı ile ilgili de radikal bir karar alınabileceği iddia ediliyor. Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre de Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu da gelen haberler arasında.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Sayın Aziz Yıldırım kendi yönetim kurulu üyeleriyle tek başına rahat çalışmalı Mourinho da başarılı olur. Ali yapmayı becerebileceği tek şeyi yapmalı sadece sponsor olmalı para vermeli, yönetimin hiçbir yerinde karar verici asla olamaz. Aynı yönetimde çalışmayı beceremez kibirli vizyonsuz cahil biri, kendi doğru bildiği yanlışları düzelttiremezsin ona 102 8 Yanıtla
  • fahri aşcı:
    Ali Koç olduğu sürece bu iş yurumez 49 10 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Bu saatten sonra ikinizden de bir cacık olmaz Ali Koç a destek Fenerbahçe ye ihanettir Aziz başkan bu saatten sonra sende bu kulüpler Birliği başkanı Ali Koç un başarısızlıklarını ortaksin oda zaten böyle birini arıyordu geçmiş olsun 43 13 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    bu sayede şikeden dönen herkes görev almış olacak 28 24 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Cahil az oku şike sürecini kim planlamış kim yapmış.bı söylemlerle hain fetöte destek oluyorsunuz 11 21
    Sahset Yavuz:
    Sen GS altı saraylisin şike yapani.......işine bak 2 0
  • Çelikk:
    Farketmez Şampiyon Değişmez 23 23 Yanıtla
    Osman null:
    net 2 0
  • Abdullah K:
    Aziz gelirse gos şampiyonluğun basını tutar yalnız ?? Aziz Koç gibi sakin kalmaz zamanında gsnin az içinden geçmedi 21 13 Yanıtla
  • Melik Gürhan:
    Aziz Yıldırım attan inip eşeğe binmez başkan bir başka birinin altında çalışmaz 24 5 Yanıtla
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