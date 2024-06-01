Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.
Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.
Aziz Yıldırım hatırlanacağı üzere başkan olması durumunda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışacağını belirtmiş ancak mevcut başkan Ali Koç bugün tecrübeli teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyor' dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım - Son Dakika
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