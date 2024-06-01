Aziz Yıldırım\'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca\'dan Fenerbahçe\'yi üzecek paylaşım

ferhat eser:

yahu fenerbahçe kim taliscayı almak kim onun Türkiyedeki tek adresi BEŞİKTAŞ olur ve bu hiç bir zaman değişmez

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İlyas Sarı: Çok da ihtiyacimiz yok..onun yerine çok daha iyi yildizlar alabiliriz 3 4

Özcan Tekaltı: Ben Fenerbahçeiiyim. Evet türkiye de sadece Beşiktaş da oynar.. 5 2