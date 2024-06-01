Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım

Aziz Yıldırım\'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca\'dan Fenerbahçe\'yi üzecek paylaşım

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı yıldız "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

01.06.2024 00:02
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TALISCA'DAN GELECEĞİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

MOURİNHO VAADİ DE TUTMADI

Aziz Yıldırım hatırlanacağı üzere başkan olması durumunda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışacağını belirtmiş ancak mevcut başkan Ali Koç bugün tecrübeli teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Anderson Talisca, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyor' dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: yahu fenerbahçe kim taliscayı almak kim onun Türkiyedeki tek adresi BEŞİKTAŞ olur ve bu hiç bir zaman değişmez 11 7 Yanıtla
    İlyas Sarı: Çok da ihtiyacimiz yok..onun yerine çok daha iyi yildizlar alabiliriz 3 4 Özcan Tekaltı: Ben Fenerbahçeiiyim. Evet türkiye de sadece Beşiktaş da oynar.. 5 2 Okan: SEKİZTAS demek istedin heralde 0 0
  • ferhat eser: iflasa sürüklenen fenerbahçe ve talisca almak cok güldüm gerçekten :)))))))) 5 3 Yanıtla
  • Ankara null: aziz=yalan 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım - Son Dakika
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