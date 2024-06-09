Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve başkan Ali Koç'un dün gece ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıldırım'ın Koç'a "Hallac-ı Mansur'u oku" tavsiyesi, yayının en dikkat çeken anlarından biri olurken Yıldırım'ın ne demek istediği de ortaya çıktı...

09.06.2024 12:48
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu canlı yayında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi ise kısa sürede viral oldu.

"HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Ali Koç'un programda Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur'u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi. Yayın sonrası Hallac-ı Mansur hikayesi merak edilirken, Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.

YILDIRIM'IN NE DEMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.

Aziz Yıldırım\'ın Ali Koç\'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı 'Hallac-ı Mansur' tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Orhan Okul: Hallacı Mansur celi alim bir zatttı; Hakk benim ihata etti (kuşattı) anlamında enelhak dedi… Eee size ne oluyor da Allahı bırakıp başka aşklar peşine düşersiniz a be!?! 1 0 Yanıtla
  • Turgay Uysal: Demek ki fenerbahçenin kendisi değilmişsin 27 bin delege cevap verdi geçmiş olsun baskıyla tehtitle kulup yönetlilmez 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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