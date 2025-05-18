Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç\'a tek bir çağrı yapacak

Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Mevcut Başkan Ali Koç' pazartesi ya da salı günü "Derhal seçim" çağrısı yapacak.

SESSİZLİĞİNİ BOZACAK

Olağanüstü genel kurul için imza kampanyasında yavaşlama olmadı. Aksine imza veren erin sayısı arttı. Bunun üzerine eylülde genel kurul kararının resmen duyurulması rölantiye alındı. Eski başkan Aziz Yıldırım uzun süredir geri plandaydı. Eylülde seçim kararı üzerine inisiyatif aldı. Yıldırım, yarın ya da salı günü uzun süredir devam eden sessizliğini bozacak.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTMESİNİ İSTEYECEK

Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından süreçle ilgili bir açıklama yapacak. Yıldırım, Ali Koç ve yönetim kurulunun zaman kaybetmeden bir an önce olağanüstü genel kurula gitmesini isteyecek. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından kongre üyeleri arasındaki imza sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.