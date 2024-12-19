Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, gündemdeki konuları ve Fenerbahçe'yi konuşmak için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

19.12.2024 16:56
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün eski Aziz Yıldırım, bir araya geliyor.

BİR ARAYA GELECEKLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç ve Aziz Yıldırım, gündemdeki konuları ve Fenerbahçe'yi konuşmak için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasının gününün kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'IN MESAJI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin ligde son oynadığı Başakşehir karşılaşması öncesi, "Fenerbahçe pes etmez" başlığıyla şu açıklamayı yapmıştı;

"Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık.

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası'nı yaşadık.

Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.

Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.

Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe'yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

Fenerbahçe'nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.

Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır.

Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum."

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Kosar:
    Acun da olacak mı yada olabilecekmi, ayrıca kelin ilacı olsa Kendi başına çalarmış misali Azîz başkan Kendi döneminde ne yaptı ki? en çok Galatasaray şampiyonluğunu izleyen başkan 17 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adam gibi adam aziz yıldırım 18 5 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Ali Koç, acun, aziz yıldırım, sadettin saran... önümüzdeki 20 yıl garantide :-)))) Hepsinden razıyız Galatasaray olarak. 9 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FENER İÇİN BAŞKA ADAM YOKMU ÇIKIN ARTIK ŞU GİRDAPTAN 2 TANE BECERİKSİZİN BAŞKAN OLDUĞU 25 YILLIK DÖNEMDE FB Yİ GEÇMEYEN TAKIM KALDI MI 4 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    2 sarhos 4 2 Yanıtla
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