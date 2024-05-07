Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası harekete geçti. Yıldırım'ın aday olması durumunda Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak getireceği öngörülüyor.

07.05.2024 17:03  Güncelleme: 17:12
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Dün akşam Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi.

AYKUT KOCAMAN MAÇI İZLEDİ

Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk ihtimaline mucizelere bırakan Fenerbahçe'de tribünde tanıdık bir isim vardı. Bir dönem hem Fenerbahçe'de hem de Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yapmış ve önemli işlere imza atmış olan Aykut Kocaman, karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

ADAY OLUP SEÇİLİRSE AYKUT KOCAMAN'I GETİRECEK

Ali Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor. Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.

Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Araları bozuktu. bence yanlış bilgi. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli - Son Dakika
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