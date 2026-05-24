Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Aziz Yıldırım\'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
24.05.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki 5 yıldız isim ortaya çıktı. Yıldırım'ın seçime kadar olan süreçte bu isimlerden 3'ünü kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesindeki çalışmalarına devam ederken, yeni sezon için iddialı bir transfer planı hazırlıyor. 

LİSTESİNDE 5 YILDIZ İSİM VAR

Takvim'in haberine göre;  Aziz Yıldırım'ın listesinde 5 önemli isim bulunuyor Yıldırım'ın listesinde bulunan bu oyunculardan en az 3'ünü seçime kadar kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. 

ALEXANDER SORLOTH

Transfer listesinin en dikkat çeken ismi Norveçli golcü Alexander Sörloth. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli forvet, ilk hedefler arasında yer alıyor.

VEDAT MURIQI

Eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi ile de görüşmeler sürüyor. Kosovalı yıldızın dönüşe sıcak baktığı ifade ediliyor.

KIM MIN JAE

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae için Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürülüyor.

EDON ZHEGROVA

Kanat hattını güçlendirmek için Juventus'ta oynayan Edon Zhegrova hedefleniyor. Kosovalı oyuncunun hücum hattına hız ve yaratıcılık katması bekleniyor.

MALICK DIOUF

Sol bek alternatifi olarak West Ham United'da forma giyen Senegalli Malick Diouf, Aziz Yıldırım'ın scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi Trump ilk önce Erdoğan’a teşekkür etti, Cumhurbaşkanlığı yalanlayınca paylaşımını sildi

23:41
İddia: Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararından geri dönüldü
İddia: Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararından geri dönüldü
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 23:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.