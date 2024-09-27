''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var - Son Dakika
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Spor

''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yıldırım, Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırının faillerinin hızlıca ortaya çıkarılarak cezalandırılmasını talep etti.

27.09.2024 11:20
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yıldırım, Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasında, "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.

\'\'Baba\'\' dediği Aziz Yıldırım\'dan Serhat Akın\'a mesaj var

Aziz Yıldırım, Serhat Akın, Fenerbahçe, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zafer Rustu kaya:
    Serhat Akına ve Aziz başkanı seçmeyip son çıkışı kaçıran Fenerbahçe camiasına çok geçmiş olsun. 98 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Acun ilicali gibi hiç bir vasfı olmayan birisini Ali Koç gibi baba parasiyla kabadayılık yapan birisini ısrarla başkan seçerseniz daha çok şampiyonluk beklersiniz . Mert Hakan yandasla devam edin.tamda size göre..adam vakti takıma giremiyor, aldığı paranın hakkını vermek için kabadayılık yapıyor..yedek kulübesinde altı defa sarı kart görerek dünya rekorunu kırdı .tebrikler.. 87 9 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Meksikayi yakında geçeriz, bu kadar silah nerden bulunur, neden silah tacirlerine gereken yapılmıyor .her önüne gelene tabanca, pombali tüfek .her önüne gelene silah ruhsatı.. 73 1 Yanıtla
    Mert Markaloglu:
    En büyük silah tüccarı da A.Y.dır… 1 13
    Harun Diri:
    vlla meksikadan çok ESCOBAR dönemi KOLOMBİYA ya döndü ülke doğru konuşanı indiriyorlar muhalefet olanı susturuyorlar 6 2
  • Ankara null:
    fener yonetimi yaptirdi cok net 43 10 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Aziz başkan arkasındakiler diyor aslında hepimiz biliyoruz o arkayı 24 3 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Nasıl olur da ülkede 30 milyon ruhsatsız silah var kabul edilir tarafı yok Caydırıcı cezalar gelmediği müddetçe suç oranında düşmeyecek 30 dosyası olan var ne yakalanma nede yargılanma görmüş ilginç 16 0 Yanıtla
  • Cem koza:
    Satın aldığınız şey onu hakettiğiniz anlamına gelmez, Arabayı satın alabilirsiniz ama kullanım görgüsünü satın alamazsınız. Bunu ben buraya koydum, isteyen alsın. A. Il A.k.ç Haberle alakası yok ama Geçmiş olsun bu hiçbir şey bu şekilde halledilemez 6 2 Yanıtla
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